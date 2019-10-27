Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

27 октября 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных местах слабый туман, северо-восточный ветер днем сменится умеренным южным ветром, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 12-16, днем - 20-23, в Баку ночью - 12-14, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако утром в некоторых северных и восточных районах ожидается дождь. Ночью и утром местами туман, западный ветер днем местами будет усиливаться.

Ночью 9-14, днем 20-25, в горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.

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