БАКУ /Trend/ - На автобусных остановках в Баку увеличится число терминалов "BakıKart", сказал в понедельник Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, они будут установлены и на автобусных остановках, и на станциях метро.

"Если до конца года охват картами "BakıKart" существенно расширится, то, естественно, увеличится и число терминалов. Но в целом граждане смогут пополнять баланс, более широко используя возможности ИКТ, и будет запущена онлайн-система. В связи с этим осуществляются технические процедуры. Думаю, в первой половине следующего года будет доступно и это».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.