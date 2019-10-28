Увеличится число терминалов "BakıKart"

28 октября 2019 09:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На автобусных остановках в Баку увеличится число терминалов "BakıKart", сказал в понедельник Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, они будут установлены и на автобусных остановках, и на станциях метро.

"Если до конца года охват картами "BakıKart" существенно расширится, то, естественно, увеличится и число терминалов. Но в целом граждане смогут пополнять баланс, более широко используя возможности ИКТ, и будет запущена онлайн-система. В связи с этим осуществляются технические процедуры. Думаю, в первой половине следующего года будет доступно и это».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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