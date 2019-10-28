EMİN выступил с концертной программой перед тысячами поклонников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Народный артист Азербайджана, известный певец и композитор EMİN, 27 октября выступил с концертной программой в Гяндже, в Парковом комплексе Гейдар Алиев.

В концертной программе EMİN исполнил перед зрителями известные хиты, среди которых были песни “AMOR”, “Нежная”, “Синяя вечность”, “Мой Азербайджан” и другие любимые зрителями песни.

Концерт был встречен с большим восторгом и овациями.

Зрители практически все песни исполнили вместе с певцом.

Отметив, что впервые выступает в Гяндже, EMİN поблагодарил фанатов за прекрасную атмосферу, царящую на концерте.

«Впечатления потрясающие. Я увидел, каким теплом горят глаза зрителей! Мы были вместе с людьми. Мне было очень приятно, что гянджинцы встретили нас так горячо», - сказал EMİN.

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