EMİN выступил с концертной программой перед тысячами поклонников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 4)

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БАКУ/Trend/ - Народный артист Азербайджана, известный певец и композитор EMİN, 27 октября выступил с концертной программой в Гяндже, в Парковом комплексе Гейдар Алиев.

В концертной программе EMİN исполнил перед зрителями известные хиты, среди которых были песни “AMOR”, “Нежная”, “Синяя вечность”, “Мой Азербайджан” и другие любимые зрителями песни.

Концерт был встречен с большим восторгом и овациями.

Зрители практически все песни исполнили вместе с певцом.

Отметив, что впервые выступает в Гяндже, EMİN поблагодарил фанатов за прекрасную атмосферу, царящую на концерте.

«Впечатления потрясающие. Я увидел, каким теплом горят глаза зрителей! Мы были вместе с людьми. Мне было очень приятно, что гянджинцы встретили нас так горячо», - сказал EMİN.

EMİN начал профессиональную карьеру в 2006 году. В этом же году вышел его первый студийный альбом “STILL”. В России диск был продан в количестве 70 000 экземпляров, в странах СНГ- 30 000. После успеха дебютного альбома, в течение следующих трех лет EMİN выпустил еще три англоязычных диска:

“Incredible” (2007), “Obsession” (2008) и “Devotion” (2009). Выпуск каждого из них сопровождался живыми выступлениями в Москве и Баку.

В 2010 году EMİN переехал в Лондон, для работы в студии “Metropolis Studios”, известного продюсера Брайана Ролинга (Brian Rolling).

Всемирно признанные альбомы “Wonder” (2010) и “After the Thunder” (2012) стали результатом именно этого творческого тандема. Самая крупная радиостанция Европы “BBC Radio 2” признала “Wonder” лучшим альбомом недели. После этого EMİN выпустил два сингла (“Obvious” и “Any Time You Fall”), которые также были признаны лучшими синглами недели.

В 2013 году в рамках международного конкурса “Miss Universe”, проведенного в “Crocus City Hall” в Москве, EMİN выступил перед миллиардной телевизионной аудиторией 160 стран мира.

В 2013 году EMİN выпустил хит на русском языке “Я лучше всех живу”, и за эту песню был удостоен премии «Золотой граммофон».

В 2016 году музыкант впервые совершил турне по более, чем пятидесяти городам России. В том же году, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, он, вместе с легендарным музыкальным продюсером Дэвидом Фостером - обладателем 16 премий «Гремми», представил эксклюзивную программу. Это шоу, собравшее на площади 50 000 зрителей, посредством телеканала PBS транслировалось более чем в 100 городах и штатах США.

В 2017 году вышел 13-й альбом певца, двойной альбом “Прости, моя любовь” на русском языке, в альбом вошли песни, исполненные им с Ани Лорак, Полиной Гагариной, Валерием Меладзе, Александром Маршалом, Владимиром Кузьминым и Стивеном Сигалом.

Сейчас EMİN продолжает активно выступать в городах России и других странах. Совместно с Григорием Лепсом и Сергеем Кожевниковым он является организатором ежегодного международного музыкального фестиваля “ЖАРА” в Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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