В Баку сохранится комфортная погода

28 октября 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-западный, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 12-15, днем - 19-22, в Баку ночью - 12-14, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в норме и составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем – 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и восточных районах временами ожидаются грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 9-14, днем - 20-25, в горах ночью - 3-8, днем - 11-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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