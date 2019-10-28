Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)

28 октября 2019 12:58 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:50)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже 27 октября прошел велопробег.

Мероприятие, организованное при совместной поддержке Общественного объединения «Региональное развитие», Исполнительной власти города Гянджа, Федерации велоспорта Азербайджана, в рамках проекта «Гянджа — спортивный город Европы 2019 года», направлено на пропаганду здорового образа жизни, поощрение велосипедного спорта в регионах, сообщает в понедельник Trend.

Велопробег стартовал от железнодорожного вокзала Гянджи и продолжался до здания Исполнительной власти Гянджи.

В велопробеге приняли участие свыше 1000 человек.

На финише школьникам из малообеспеченных семей Гянджи были подарены велосипеды.

Отметим, что в рамках велопробега велосипеды были подарены 100 детям из малоимущих семей.

Напомним, что Гянджа также объявлен спортивным городом Европы 2019 года. Этот титул Гянджа завоевала первой среди стран СНГ.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО) (версия 2)
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