Возобновляется движение пригородных электропоездов до станции Сабунчи

28 октября 2019 18:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня будет восстановлено движение электропоездов до станции Сабунчи.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, с 29 октября движение электропоездов Баку-Сабунчи-Баку до станции Сабунчи будет возобновлено.

"График движения электропоездов Баку-Сабунчи-Баку останется в силе", - сказали в ЗАО.

Отметим, что с 26 сентября в связи со строительcтвом тоннеля на автомобильном переезде на территории станции Сабунчи, электропоезда Баку-Сабунчи-Баку ходили до остановки Бакиханова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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