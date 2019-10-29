В Азербайджане более 140 человек отравились угарным газом (Эксклюзив)

29 октября 2019 09:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в январе-октябре (до 25-го октября) этого года в Клинический медицинский центр министерства здравоохранения, с отравлениями от угарного газа, обратились 144 человека.

Об этом сообщил Trend заведующий токсикологическим отделом Центра Азер Магсудов.

По его словам, за первые 10 месяцев этого года 74 человек ужалила змея, 14 - скорпион, шестерых - каракурт, а 26 человек были помещены в больницу с отравлением уксусной кислотой.

В этом году один человек умер от отравления уксусной кислотой. Исключая этот факт, за прошедший период фактов отравления с летальным исходом не зарегистрировано.

Магсудов сказал, что уксусной кислотой в 70 процентах случаев травятся женщины, а в 30 - мужчины. Среди отравившихся женщин преобладает возрастная категория 30-45 лет, а среди мужчин - 45-50 лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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