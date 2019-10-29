В Баку увеличится число автобусов маршрута №525

БАКУ/Trend/ - Учитывая многочисленные обращения пассажиров в связи с тем, что маршрут № 525 чрезмерно загружен (хоть и существуют параллельные маршруты № 569 и 535), Государственная служба автомобильного транспорта поставила условие перед перевозчиком – увеличить количество автобусов на маршруте, сообщила во вторник Trend глава пресс-службы структуры Нурида Аллахъярова.

По ее словам, в декабре на эту линию будут пущены 20 новых автобусов: «Они будут курсировать по маршруту № 525, поэтому проблема в часы пик будет решена».

Напомним, что конечные остановки маршрута - станция метро Мемар Аджеми и жилой массив "Зянгилан", маршрут следования: Мемар Аджеми - улица Джавадхан - круг четвертого микрорайона - улица 20 января - 4 микрорайон - Шемахинка - Автовокзал - Экологический пост - Хырдаланский круг - Масазырский круг - посёлок Масазыр - улица Алиага Вахида - Супермаркет "Араз" - Масазырская поликлиника - Жилой комплекс "Гуртулуш 93" - Жилой комплекс "Ени Баки" - Стадион "Алинджа" - Жилой комплекс "Багчалы Эвляр" - Жилой массив "Зянгилан", и в обратном направлении.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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