Ягуб Махмудов: «Народ, знающий свою историю, непобедим»

В Институте истории Национальной академии наук Азербайджана проведен «круглый стол» на тему «Изучим свою историю».

По сообщению института, на мероприятии обсуждались вопросы защиты нашего государства и государственности, борьбы с фальсификацией деятельности наших исторических личностей и другие вопросы.

Директор Института истории, академик Ягуб Махмудов подробно рассказал об исследованиях научного учреждения, проводимых в последние годы по инициативе, призывам и рекомендациям главы государства. Ягуб Махмудов проинформировал участников мероприятия о международных связях учреждения: «Институт сотрудничает с научными учреждениями Турции, России, Китая, Болгарии, Польши, Египта и других стран».

Говоря о борьбе с армянской ложью, академик сказал, что институт в этом направлении продемонстрировал эффективную работу, которая будет продолжена. Ученый счел важным поддержку этой деятельности со стороны общественности, объединение пропагандистских усилий, активность в Википедии и социальных сетях на исторические темы.

По словам директора института, Азербайджан имеет 5000-летнюю историю государственности: «Мы должны знать свою историю. Народ, знающий свою историю, непобедим. А народ, не знающий свою историю, обречен на смерть».

Участники «круглого стола» - ученый-историк Гаджи Гасанов, журналист-исследователь Анар Туран, председатель Объединения «Современное развитие» Мубариз Геюшлу и другие заявили, что их главной целью является служение азербайджанской государственности.

Исследователи отметили, что существует серьезная необходимость в координационной деятельности с Институтом истории. Они посчитали важной организацию в будущем совместных мероприятий, встреч и дискуссий. В конце мероприятия его участники в деле защиты нашей государственности, продвижения истории Азербайджана договорились реализовать совместные проекты. Участникам «круглого стола» вручены в дар издания Института истории.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.