Ягуб Махмудов: «Народ, знающий свою историю, непобедим»

29 октября 2019 12:20 (UTC+04:00)

В Институте истории Национальной академии наук Азербайджана проведен «круглый стол» на тему «Изучим свою историю».

По сообщению института, на мероприятии обсуждались вопросы защиты нашего государства и государственности, борьбы с фальсификацией деятельности наших исторических личностей и другие вопросы.

Директор Института истории, академик Ягуб Махмудов подробно рассказал об исследованиях научного учреждения, проводимых в последние годы по инициативе, призывам и рекомендациям главы государства. Ягуб Махмудов проинформировал участников мероприятия о международных связях учреждения: «Институт сотрудничает с научными учреждениями Турции, России, Китая, Болгарии, Польши, Египта и других стран».

Говоря о борьбе с армянской ложью, академик сказал, что институт в этом направлении продемонстрировал эффективную работу, которая будет продолжена. Ученый счел важным поддержку этой деятельности со стороны общественности, объединение пропагандистских усилий, активность в Википедии и социальных сетях на исторические темы.

По словам директора института, Азербайджан имеет 5000-летнюю историю государственности: «Мы должны знать свою историю. Народ, знающий свою историю, непобедим. А народ, не знающий свою историю, обречен на смерть».

Участники «круглого стола» - ученый-историк Гаджи Гасанов, журналист-исследователь Анар Туран, председатель Объединения «Современное развитие» Мубариз Геюшлу и другие заявили, что их главной целью является служение азербайджанской государственности.

Исследователи отметили, что существует серьезная необходимость в координационной деятельности с Институтом истории. Они посчитали важной организацию в будущем совместных мероприятий, встреч и дискуссий. В конце мероприятия его участники в деле защиты нашей государственности, продвижения истории Азербайджана договорились реализовать совместные проекты. Участникам «круглого стола» вручены в дар издания Института истории.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
В ситуациях природного и техногенного происхождения в Азербайджане погибло 60 человек
Общество 13:29
В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
Общество 13:28
Завтра в Баку местами будет дождливо
Общество 13:14
Азербайджан вернул странам-экспортерам 24 тыс. кг негодной мясной продукции — агентство
Общество 13:11
В Азербайджане будут восстановлены лесные территории, подвергшиеся пожарам - минэкологии
Общество 12:19
Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот Ичеришехер (ФОТО)
Общество 12:07
Лента новостей
Турецкая авиакомпания запускает чартерные рейсы в узбекские города
Туризм 13:49
ТОП-10 страховых компаний Азербайджана по сборам
Финансы 13:43
Компания BP огласила показатели прибыли
Энергетика 13:41
Геологоразведочное предприятие Казахстана закупит запчасти
Тендеры 13:38
За девять месяцев 2019 года экспорт из Анкары и Стамбула в Кыргызстан превысил $200 млн
Турция 13:35
За девять месяцев 2019 г. экспорт из Анкары и Стамбула в Казахстан превысил $400 млн
Турция 13:31
Узбекистан намерен открыть прямое авиасообщение c российским Кировом
Бизнес 13:29
В ситуациях природного и техногенного происхождения в Азербайджане погибло 60 человек
Общество 13:29
В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
Общество 13:28