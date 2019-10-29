Азербайджан вернул странам-экспортерам 24 тыс. кг негодной мясной продукции — агентство

29 октября 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За девять месяцев 2019 года странам-экспортерам было возвращено 24 тысячи килограмм непригодной к употреблению мясной продукции.

Об этом сказал журналистам завсектором Агентства пищевой безопасности Самир Рустамли, сообщает во вторник Trend.

По его словам, учитывая опасность вредоносных организмов, в отношении которых водится карантин, было уничтожено 105,572 тысячи килограмм продукции, а также различными способами (фумигация, термическая обработка и др.) обезврежено 925,4 тонны продукции.

Рустамли добавил, что за указанный период (9 месяцев с начала текущего года) было выдано 19,997 тысячи сертификатов пищевой безопасности.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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