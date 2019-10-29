В ситуациях природного и техногенного происхождения в Азербайджане погибло 60 человек

БАКУ /Trend/ - За девять месяцев 2019 года в Азербайджане произошло 14,192 тысячи ситуаций природного и техногенного происхождения, что на 622 (5%) больше чем в аналогичный период прошлого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.

В ситуациях природного и техногенного происхождения погибло 60 и пострадало 243 человека.

Сотрудники министерства спасли 52 и эвакуировали 1030 человек.

За отчетный период на территории республики было зафиксировано 139 ситуаций природного происхождения и связанная с этим гибель двух человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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