Завтра в Баку местами будет дождливо

29 октября 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако к ночи в отдельных местах возможны дожди, северный ветер днем сменится южным , сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 12-15, днем - 19-22, в Баку ночью - 12-14, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-88, днем – 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных местах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром туман, ветер восточный.

Ночью 8-12, днем 20-25, в горах ночью 3-7, днем 7-11 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове ожидается стабильная и близкая к климатической норме погода, благоприятная для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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