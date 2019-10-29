Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот Ичеришехер (ФОТО) (версия 2)

29 октября 2019 13:02 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:07)

БАКУ /Trend/ - Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот (Гоша гала гапысы) Ичеришехер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер».

За последние годы были проведены и успешно завершены многочисленные консервационно-реставрационные работы в Девичьей башне, Двоцовом комплексе Ширваншахов, мечетях Мухаммад, Бейляр, Крепостных стенах, Четырехугольной башне и других историко-культурных памятниках мирового значения.

Большинство реставрационных работ были осуществлены австрийской компанией “Atelier Erich Pummer GmbH”.

Согласно проекту, начавшемуся с середины 2019 г., реставрированы и проведена консервация ворот Гоша Гала как с внутренней стороны, так и с фасада. Работы по реставрации и консервации начались с внутренней стороны Крепостных стен, затем памятник был отреставрирован снаружи.

Реставрация крепостных стен в последний раз проводилась в 1952-1957 годах. Более полувека исторический памятник не реставрировался, и лишь в 2011-2012 годах Управлением была проведена реставрация части стен протяженностью 150 метров в северо-западном направлении. Естественно, что со временем этот величественный памятник, история строительства которого уходит в ранее средневековье, ветшает под воздействием внешних факторов, камни подвергаются выветриванию", - сообщили в Управлении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот Ичеришехер (ФОТО) (версия 2)
  • Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот Ичеришехер (ФОТО) (версия 2)
  • Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот Ичеришехер (ФОТО) (версия 2)
  • Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот Ичеришехер (ФОТО) (версия 2)
  • Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот Ичеришехер (ФОТО) (версия 2)
  • Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот Ичеришехер (ФОТО) (версия 2)
  • Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот Ичеришехер (ФОТО) (версия 2)
  • Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот Ичеришехер (ФОТО) (версия 2)
  • Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот Ичеришехер (ФОТО) (версия 2)
  • Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот Ичеришехер (ФОТО) (версия 2)
  • Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот Ичеришехер (ФОТО) (версия 2)
  • Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот Ичеришехер (ФОТО) (версия 2)
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Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот Ичеришехер (ФОТО)
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