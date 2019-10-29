В Баку заменяются автобусы на одном из маршрутов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня заменяется часть автобусов на маршруте №38, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Компания, осуществляющая пассажироперевозки по этому маршруту, завезла 10 новых автобусов марки "İsuzu Citibus", отвечающих стандартам «Евро 5».

Новые автобусы удобны для лиц с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками, поскольку оснащены пандусами.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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