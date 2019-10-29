В Азербайджане будут восстановлены леса после пожаров — минэкологии (версия 2)

29 октября 2019 14:30 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:19)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов начнет восстанавливать лесные территории, подвергшиеся ранее пожарам, сказал во вторник Trend директор департамента развития лесов минэкологии Агагардаш Гарашов.

По его словам, для проведения восстановительных работ после пожаров идет подготовка на лесных территориях в Габалинском, Огузском, Шекинском, Бардинском, Ярдымлинском, Шамахинском и Исмаиллинском районах.

По его словам, сначала размягчается верхний слой почвы, затем он засеивается семенами различных лесных пород деревьев.

Обращаясь к жителям вышеназванных районов, Гарашов попросил, чтобы они не пасли скот на лесных участках: «Тем самым будут созданы условия для сохранения молодых саженцев, восхождения семян и дальнейшего процесса восстановления. Каждый год во время лесных пожаров, происходящих в различных точках мира, сгорают тысячи гектаров лесных площадей. К счастью, В Азербайджане не было лесных пожаров, охвативших большие территории, а небольшие пожары были сразу локализованы».

Гарашов напомнил, что, в основном, пожары в Азербайджане происходили по причине неосторожности людей в жаркую и засушливую погоду, в пору сухой травы: «Кто-то бросает непотушенный окурок, горящую спичку, не тушит костер или подожигает пашню после сбора зерновых».

В заключение он напомнил, что леса – ценное национальное достояние: «Поэтому их надо беречь от пожаров, от выпаса скота, чтобы леса могли возрождаться».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане будут восстановлены леса после пожаров — минэкологии
Общество 12:19
В минэкологии Азербайджана прошла встреча с торговым посланником британского премьера (ФОТО)
Политика 12:05
Более 180 тыс. человек в Калифорнии получили предписания об эвакуации из-за лесных пожаров
США 28 октября 00:55
В Лос-Анджелесе объявили режим ЧП из-за природных пожаров
Другие страны 26 октября 02:18
Пять азербайджанских студентов отправлены в Турцию на учебу в сфере лесоводства (ФОТО)
Общество 23 октября 11:55
В Баку и на Абшеронском полуострове можно сажать почти все фруктовые деревья
Общество 22 октября 14:27
Лента новостей
Газахский цементный завод озвучил планы по объемам производства на начало 2020 года
Бизнес 15:22
Equinor о реактивации буровой установки «Деде Горгуд»
Энергетика 15:19
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство школы в Агдашском районе
Политика 15:18
МИД: Только правительство Азербайджана является гарантом безопасности всего населения страны
Нагорно-карабахский конфликт 15:16
В Баку проходит мероприятие, организованное компанией BP
Энергетика 15:11
В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
Общество 15:09
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение жилищно-бытовых условий населения Агдаша
Политика 15:05
Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
Культура 15:01
Данные по производству креветок в иранской провинции Хормузган за последние три месяца
Экономика 15:00