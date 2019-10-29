В Азербайджане будут восстановлены леса после пожаров — минэкологии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов начнет восстанавливать лесные территории, подвергшиеся ранее пожарам, сказал во вторник Trend директор департамента развития лесов минэкологии Агагардаш Гарашов.

По его словам, для проведения восстановительных работ после пожаров идет подготовка на лесных территориях в Габалинском, Огузском, Шекинском, Бардинском, Ярдымлинском, Шамахинском и Исмаиллинском районах.

По его словам, сначала размягчается верхний слой почвы, затем он засеивается семенами различных лесных пород деревьев.

Обращаясь к жителям вышеназванных районов, Гарашов попросил, чтобы они не пасли скот на лесных участках: «Тем самым будут созданы условия для сохранения молодых саженцев, восхождения семян и дальнейшего процесса восстановления. Каждый год во время лесных пожаров, происходящих в различных точках мира, сгорают тысячи гектаров лесных площадей. К счастью, В Азербайджане не было лесных пожаров, охвативших большие территории, а небольшие пожары были сразу локализованы».

Гарашов напомнил, что, в основном, пожары в Азербайджане происходили по причине неосторожности людей в жаркую и засушливую погоду, в пору сухой травы: «Кто-то бросает непотушенный окурок, горящую спичку, не тушит костер или подожигает пашню после сбора зерновых».

В заключение он напомнил, что леса – ценное национальное достояние: «Поэтому их надо беречь от пожаров, от выпаса скота, чтобы леса могли возрождаться».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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