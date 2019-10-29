В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)

29 октября 2019 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта “Повышение навыков учителей в сфере инклюзивного образования", осуществляемого Общественным объединением "Региональное развитие" при финансовой поддержке Евросоюза, в Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования.

Как сообщает во вторник Trend, в ходе мероприятия было отмечено, что проект "Повышение навыков учителей в сфере инклюзивного образования", осуществляемый по заказу министерства образования и при поддержке Евросоюза, является одним из важных проектов для развития национальной модели образования в стране, повышения знаний и навыков учителей, развитию инклюзивного общества.

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  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
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