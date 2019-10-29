В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)

29 октября 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На улице Гюльбалы Алиева в Сабаильском районе Баку завершена работа по реконструкции и обновлению дорожной инфраструктуры, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Эта улица протяженностью 8,6 км - одна из наиболее используемых населением, проживающим на этой территории.

Напомним, что ранее были проведены ремонтные работы на улице Эльчина Азизова того же района.

Улица расположена на «20-м участке» района и также интенсивно эксплуатируется. Протяженность улицы 1 км, ширина – 6 метров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
  • В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
Новости по теме
В Баку завершается строительство второго пешеходного перехода с лифтом и эскалатором
Общество 22 октября 11:06
Ограничивается движение на одной из улиц в Ясамальском районе Баку
Общество 17 октября 11:49
Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
Общество 16 октября 10:11
В Гусаре продолжается реконструкция 46-километровой автодороги (ФОТО)
Общество 11 октября 10:37
В Шабране реконструируется 25-километровая автодорога (ФОТО)
Общество 10 октября 10:27
Начинается ремонт дороги рядом с Бакинской Оксфордской школой
Общество 9 октября 16:40
Лента новостей
S&P присвоило новый рейтинг казахстанской "дочке" банка ВТБ
Бизнес 16:52
Азербайджан примет участие в заседании Бюро ПА Евронест в Киеве
Политика 16:47
В Узбекистане появится сеть французских супермаркетов Carrefour
Бизнес 16:44
Азербайджан и Беларусь подписали План двустороннего военного сотрудничества на 2020 г (ФОТО)
Политика 16:43
В Саатлинском районе за день будет посажено 50 тыс. деревьев
Общество 16:38
Азербайджанская община: Визит преподавателей Лилльского университета в Карабах - проявление неуважения к официальной позиции Франции
Политика 16:29
Ролик CinemaPlus к фильму "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" вызвал большой интерес в соцсетях (ВИДЕО)
Интересное 16:26
26 лет без Зангилана… Воспоминания очевидца о тех страшных днях
Общество 16:15
Президент Ильхам Алиев принял председателя ОАО "Азеркосмос" (ФОТО)
Политика 16:10