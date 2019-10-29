В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На улице Гюльбалы Алиева в Сабаильском районе Баку завершена работа по реконструкции и обновлению дорожной инфраструктуры, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Эта улица протяженностью 8,6 км - одна из наиболее используемых населением, проживающим на этой территории.

Напомним, что ранее были проведены ремонтные работы на улице Эльчина Азизова того же района.

Улица расположена на «20-м участке» района и также интенсивно эксплуатируется. Протяженность улицы 1 км, ширина – 6 метров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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