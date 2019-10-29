В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)

29 октября 2019 15:40 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:09)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта “Повышение навыков учителей в сфере инклюзивного образования", осуществляемого Общественным объединением "Региональное развитие" при финансовой поддержке Евросоюза, в Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования.

Как сообщает во вторник Trend, в ходе мероприятия было отмечено, что проект "Повышение навыков учителей в сфере инклюзивного образования", осуществляемый по заказу министерства образования и при поддержке Евросоюза, является одним из важных проектов для развития национальной модели образования в стране, повышения знаний и навыков учителей, развитию инклюзивного общества.

Представитель Общественного объединения «Региональное развитие» Джамиль Алиев сообщил, что на сегодняшний день в рамках проекта в Азербайджанском государственном педагогическом университете и его филиалах в Агджабединском, Джалилабадском, Губинском, Шамахинском и Шекинском районах созданы Центры инклюзивного образования, свыше 650 учителей начальных классов и свыше 250 преподавателей университетов привлечены к программам обучения, основанным на международной практике, подготовлены учебники, учебные программы и различные печатные материалы по инклюзивному образованию.

Было отмечено, что в направлении развития инклюзивного общества в стране осуществляется широкомасштабная работа по агитации и пропаганде, что эти работы и далее будут продолжены.

Руководитель представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас подчеркнул важность качественного образования для всех, включая детей, особо нуждающихся в образовании. Посол отметил, что учителя играют ключевую роль в применении инклюзивного образования, в качестве моста между школой, детьми и родителями. По его словам, учитывая эту ответственность, важно повышение квалификации учителей и инвестирование в воспитание нового поколения учителей, которые будут осуществлять инклюзивное обучение.

Заведующий сектором министерства образования Орхан Аббасов подчеркнул, что развитие инклюзивного общества является одним из важных направлений социальной политики государства и «Государственная программа по развитию инклюзивного образования для лиц с ограниченными физическими возможностями в Азербайджане на 2018-2024 годах» является одним из важных шагов в этой сфере. Было доведено до сведения присутствующих, что указанный проект служит поэтапной реализации мер, предусмотренных Госпрограммой.

Ректор Азербайджанского государственного педагогического университета Джафар Джафаров сообщил, что шесть Центров инклюзивного образования, созданные в рамках проекта, сыграют важную роль в подготовке педагогических кадров в соответствующей сфере, работы в этом направлении будут продолжены и после завершения проекта.

Руководитель проекта Лейла Тагиева, проинформировав присутствующих о деятельности Центров инклюзивного образования, отметила, что целью этих центров является посредничество между учителями средних и высших образовательных учреждений, а также подчеркнула важность Центров с точки зрения обмена знаниями и опытом в сфере инклюзивного образования, профессиональном развитии учителей, распространению инклюзивных ценностей.

В ходе мероприятия также состоялась презентация портала www.inkluzivtehsil.az.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
  • В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO) (версия 2)
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В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
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