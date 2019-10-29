В Саатлинском районе за день будет посажено 50 тыс. деревьев

БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев за один день, по случаю юбилея гениального поэта Имадеддина Насими, в Саатлинском районе будет высажено 50 тысяч деревьев.

Об этом во вторник сказал Trend первый заместитель главы ИВ Саатлинского района Ильхам Гулиев.

По его словам, деревья будут посажены на участках общей площадью 40 гектаров, в 20 местностях района.

"Большую часть деревьев планируется посадить на территории села Азадкенд и на участке автодороги Гаджигабул-Бахрамтепе, проходящем через Саатлинский район, площадью 10 гектаров. На территории села Азадкенд будет посажено 20 тысяч деревьев, а на участке автодороги Гаджигабул-Бахрамтепе – 10 тысяч . На придорожном участке автодороги Саатлы-Санджалар- Джафархан-Абилькенд будет посажено шесть тысяч деревьев. Наряду с этим, во дворах социальных объектов на территории других сел района также будут посажены деревья», - сказал Гулиев.

По его словам, в настоящее время ведется работа по подготовке к посадке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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