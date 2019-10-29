В Баку пущены на линию новые автобусы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается модернизация системы общественного транспорта.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, за прошедший период предприниматели привезли в столицу и сдали в эксплуатацию свыше 200 новых автобусов. Соответствие новых автобусов требованиям, утвержденным решением Кабинета министров от четвертого марта 2019 года № 73, обязательно

С 29 октября будет заменена часть автобусов регулярного маршрута № 38. Компания General Avto Kompani, занимающаяся пассажироперевозками на этой линии, привезла 10 новых автобусов марки İsuzu Citibus.

Эти автобусы, отвечающие стандартам "Евро-5" позволяет повысить качество предоставляемых пассажирам услуг. В них предусмотрены надлежащие условия для людей с ограниченными физическими возможностями, а также для пассажиров с детскими колясками. Для этого в автобусах установлены специальные механизмы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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