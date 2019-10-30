Состояние двоих из трех пострадавших при взрыве на лодке на Каспии стабилизировалось

30 октября 2019 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состояние двоих из трех пострадавших во время вчерашнего взрыва на лодке в Каспийском море стабилизировалось, сообщили в среду Trend в Центральной больнице нефтяников.

Пострадавшие Азер Вагиф оглу Велиев и Рафиг Бахруз оглу Пашаев переведены в палату.

Состояние Беюкаги Мамедага оглу Халилова продолжает оставаться тяжелым, в связи с чем он пока находится в реанимационном отделении больницы.

Напомним, что 29 октября 2019 года, примерно в 13:30, при пожаре, сопровождавшемся взрывом, на маломерной экспедиционной лодке SOCAR в азербайджанском секторе Каспия, около поселка Гурган Пираллахинского района столицы сотрудник компании Габиль Мамедов погиб, другие сотрудники - Азер Велиев, Рафиг Пашаев и работавший по контракту лодочник Беюкага Халилов получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту в прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного Кодекса, создана следственная группа в составе опытных сотрудников МЧС и прокуратуры.

(Автор: Самир Али.Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В связи со взрывом на геологоразведочной лодке SOCAR возбуждено уголовное дело
Общество 29 октября 18:45
На геологоразведочном судне SOCAR произошел взрыв, есть погибший и раненые
Происшествия 29 октября 16:59
В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
Бизнес 25 октября 13:59
На НПЗ им. Гейдара Алиева будет доставлено 11 резервуаров для хранения газа
Энергетика 25 октября 12:39
SOCAR огласил цели НПЗ имени Гейдара Алиева на ближайшие годы
Энергетика 25 октября 12:17
SOCAR: Ремонт на НПЗ имени Гейдара Алиева находится на стадии завершения
Энергетика 25 октября 11:31
Лента новостей
Туркменистан нацелен на модернизацию морских грузоперевозок на Каспии
Бизнес 11:05
Обнародованы объемы перевалки бензола через порты Турции в сентябре
Турция 11:04
Узбекистан возобновит сотрудничество с Total в геологоразведочных работах
Энергетика 11:01
Нефтяной госконцерн Туркменистана закупит геофизическое оборудование
Тендеры 10:59
В газовом госконцерне Туркменистана произведено кадровое назначение
Энергетика 10:51
Что делать при ушибах и растяжениях (ФОТО)
Общество 10:46
В Камеруне десятки человек погибли из-за оползня
Другие страны 10:46
Fitch повысило рейтинг страховой компании «Казахмыс»
Бизнес 10:40
Участники заседания Совета министров обороны СНГ посетили Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Политика 10:34