Что делать при ушибах и растяжениях (ФОТО)

Бег, велосипед, футбол, волейбол, плаванье – это виды спорта которыми мы любим заниматься. Но, к сожалению, очень часто спортивные игры могут привести к травмам.

Частота встречаемости травм. Каждый из нас получал когда-то ушибы, растяжения или вывихи. Подавляющее большинство повреждений взрослые люди получают в быту (69,9% случаев). На втором месте – уличные травмы (19,6%). На третьем – несчастья, произошедшие на производстве (4,1%). Спортивный травматизм составляет от 2 до 5% от общего травматизма. Во всех видах травматизма мужчины лидируют (особенно в возрасте 20–49 лет). Женщины, как существа более осторожные, значительно уступают им в этом смысле. Часто встречаются растяжения голеностопного и коленного суставов.

Что такое ушиб и каковы его основные признаки? Если после падения или неловкого движения конечность начинает стремительно отекать, меняет форму и болит даже в покое или после того, как вы приняли обезболивающее, нужно обязательно показаться врачу. Ушибом обычно называют травму мягких тканей или внутренних органов при сохранности кожного покрова. Внешним признаком ушиба является синяк, или по-научному - гематома. Она формируется в результате капиллярного кровотечения.

Что предпринять при ушибах? В первую очередь, после получения травмы следует обеспечить покой поврежденному суставу. При выраженных болях, необходимо обеспечить неподвижность суставу в его естественном положении, для этого можно использовать специальные мягкие фиксаторы или эластичный бинт. После наложения повязки необходимо охладить место травмы. Для этого из подручных средств, вполне сгодится пакет со льдом или бутылка с водой. От холода сосуды рефлекторно сужаются, поэтому внутреннее кровотечение останавливается быстрее, замедляется нарастание отека. При растяжении нельзя парить, греть, растирать место травмы. Все тепловые процедуры показаны лишь на 3-4 день после растяжения. Не рекомендуется употребление спиртных напитков, так как они влияют на систему кровообращения. Для снятия отёка и боли лучше предпочесть местные обезболивающие препараты.

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