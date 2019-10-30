ВОЗ: В Азербайджане все еще дешево стоят сигареты

30 октября 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане проведена большая работа по борьбе с табакокурением, однако сигареты в стране все еще стоят дешево, поэтому деятельность в этом направлении еще ведется.

Об этом сказала руководитель азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи, выступая на семинаре «Первичные услуги здравоохранения и повышение потенциала в борьбе с неинфекционными заболеваниями», сообщает в среду Trend.

По ее словам, в Азербайджане принят очень важный закон по борьбе с табакокурением. «Принятие закона считается приоритетным, но еще важнее - применение механизма его исполнения. На данный момент в этой области существуют проблемы», - сказала руководитель представительства.

Харманджи напомнила, в связи с тем, что в этом году истекает срок очередного договора о сотрудничестве между правительством Азербайджана и ВОЗ, будет подписан договор о сотрудничестве на следующие два года – 2020 и 2021-й, в котором основными приоритетами сотрудничества будут контроль над неинфекционными болезнями, охрана здоровья матери и ребенка.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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