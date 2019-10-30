С 1 января в Азербайджан введет запрет на импорт и производство «энергетиков»

БАКУ /Trend/ - С 1 января в силу вступают Временные санитарные нормы и правила по энергетическим напиткам», подготовленные Агентством пищевой безопасности, сообщает в среду Trend со ссылкой на структуру.

С 1 января 2020 года производство и импорт энергетических напитков будет регулироваться согласно соответствующим нормам и правилам.

Импорт в страну и производство продукции, не отвечающей нормам, будет запрещен.

Отметим, что новые правила не касаются безалкогольных напитков, изготавливаемых на основе чая, кофе и их экстрактов, а также специальных напитков, предназначенных для спортсменов.

Санитарные нормы и правила отражают обязательные требования по минимальным показателям качества, безопасности, фасовки, маркировки, транспортировки и хранения этой продукции, а также к сырью и материалам, используемым при их производстве.

Согласно требованиям, энергетическим считается напиток, который содержит минимум два компонента из следующих: кофеин, таурин, глюкоронолактон, инозитол, аминокислоты, витамины группы «В», гуарана, корень матча, йерба мате, женьшень, морские водоросли, шизандра, элеутерококк, гинкго билоба.

Если в составе присутствует только кофеин и его содержится больше 15 мг/100 мл, то эти напитки тоже считаются "энергетиками".

В 100 мл энергетических напитков максимальное содержание кофеина должно составлять 32 миллиграмм, таурина – 200 миллиграмм, инозитола – 20 миллиграмм, глюкоронолактона – 200 миллиграмм, креатина – один миллиграмм, витамина В2 – 0,34 миллиграмма, витамина В3 – 1,4 миллиграмма, витамина В5 – один миллиграмм, витамина В6 – 0,04 миллиграмма и витамина В12 – 0,0004 миллиграмма.

В производстве энергетиков не допускается использование любого вида этилового спирта.

В документе приведено, что массовая доля углеводородов в ставе этих напитков не должна превышать 11%. Энергетические напитки должны транспортироваться и храниться при температуре 0°C – 18°C.

На этикетках и маркировке энергетических напитков обязательно должны быть надписи «энергетический напиток», «не содержит ГМО», «не смешивать и не использовать с алкоголем», «не рекомендуется лицам до 18 лет, пожилым, беременным и кормящим женщинам, лицам, страдающим от диабета, сердечной и почечной недостаточности, гипертонии, бессонницы, нервной возбудимости, а также людям с проблемами метаболизма», «не рекомендуется употреблять более 500 миллиграммов в день».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.