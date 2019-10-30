Завтра в Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет дождливо, ночью и утром в отдельных местах полуострова возможен ливень, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В течение дня прогнозируется усиление временами северо-западного ветра.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 11-14, днем - 15-18, в Баку ночью - 12-14, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана в течение дня местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных восточных и северных районах ливни. Ночью и утром местами туман, западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью - 10-14, днем - 17-22, в горах ночью - 3-7, днем - 8-11 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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