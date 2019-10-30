Правозащитник Огтай Гюльалыев проходит хирургическую операцию (версия 2)

30 октября 2019 13:47 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:23)

БАКУ /Trend/ - Правозащитник Огтай Гюльалыев проходит хирургическую операцию, сообщает в среду Trend со ссылкой на минздрав.

Как сообщили минздрав в "City Hospital", Гюльалыев был подготовлен к операции, но вначале члены семьи не давали разрешения на ее проведение. Минздрав направил в "City Hospital" специалистов из Республиканской больницы нейрохирургии, которые побеседовали с членами семьи пострадавшего, объяснив им важность срочной операции. Было получено согласие членов семьи Гюльалыева, и операция началась. О ее ходе будет сообщаться дополнительно.

Правозащитник Огтай Гюльалыев, который был сбит вчера вечером автомобилем, был доставлен водителем того же автомобиля в Клинический медицинский центр, сообщили в среду Trend в министерстве здравоохранения.

Врачи поставили ему диагноз «перелом черепа и ушиб мозга».

Как сообщили в структуре, больному была оказана необходимая медицинская помощь, он находился на стационарном лечении. «По настойчивой просьбе близких родственников он переведен в частное медицинское учреждение «City Hospital». Лечение и обследование Гюльалыева проводится под контролем минздрава», - сообщили в клиническом центре.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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