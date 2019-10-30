Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)

30 октября 2019 14:13 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 08:05)

БАКУ /Trend/ - В столице России 29 октября открылась VIII Московская международная биеннале современного искусства.

В открытии выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выставка, проведенная в Государственной Третьяковской галерее России, была посвящена теме «Ориентирование на местности». В биеннале современного искусства представлены более 50 работ 34 художников из 11 стран.

В экспозиции представлены мультимедийные инсталляции азербайджанских художников Орхана Мамедова «Идея сохранения эстетики» и Лейлы Алиевой «Литература».

В представленной инсталляции Орхана Мамедова собраны узоры более 50 азербайджанских ковров различного периода. В арт-объекте, подготовленном художником с использованием искусственного интеллекта, узоры сменяют друг друга.

В произведении «Литература», подготовленном творческим коллективом под руководством Лейлы Алиевой в жанре видеоарт, повествуется о человеческом мужестве.

Впервые партнером Московской биеннале стал известный австрийский музей Альбертина, в котором хранится одна из богатых в мире коллекций графических работ. На выставке на общем культурном пространстве демонстрируются хранящиеся в музее шедевры 11 известных художников XX века.

Куратор основного проекта биеннале, автор комплексов «Федерация» и «Москва-Сити» в Москве Дмитрий Черняков в нескольких павильонах объединил в едином диалоге различные темы и жанры в маленьких капсулах и домах. По его словам, нелегко объединять все это разнообразие. Именно поэтому выставка названа «Ориентирование на местности».

В биеннале также принимают участие художники из России, Австрии, Бахрейна, Германии, Италии, Китая, Нидерландов, Саудовской Аравии, США, Франции.

В рамках выставки будут проходить съемки фильма о народном художнике СССР, вице-президенте Российской академии художеств Таире Салахове. Фильм будет продемонстрирован в рамках просветительской программы, повествующей о связях между классическим и современным искусством.

Выставка продлится до 22 января.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО)
Общество 08:05
Между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Политика 18 октября 19:32
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации фильма, посвященного памяти выдающегося поэта Андрея Дементьева (ФОТО)
Общество 15 октября 21:01
В Анкаре издан сборник стихов вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой
Политика 15 октября 12:14
Лейла Абдуллаева ответила заместителю министра иностранных дел Армении
Политика 11 октября 20:46
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
Политика 10 октября 22:58
Лента новостей
Хикмет Гаджиев: Азербайджан осуждает предвзятую и несправедливую резолюцию Палаты представителей США о вымышленном «геноциде армян»
Политика 15:41
Проведение в Баку Конгресса астронавтики — результат успехов Азербайджана в области современных технологий — эксперт
Политика 15:35
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС
Политика 15:27
"Темница" Чингиза Алекперзаде озарилась лучезарным светом дочерей и добрых друзей (ФОТО)
Культура 15:19
Узбекистан заложит лимит госдолга в бюджет
Бизнес 15:07
Ильхам Намиг Камал отмечен наградой ТЮРКСОЙ
Культура 15:03
Фарид Шафиев: Принятая Конгрессом США резолюция по событиям 1915 г. в Османской империи явно политизирована
Точка зрения 14:57
В Баку утверждена Концепция военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года
Политика 14:52
Экспорт золота в Азербайджане вырос на 30%
Бизнес 14:40