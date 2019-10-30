Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В столице России 29 октября открылась VIII Московская международная биеннале современного искусства.

В открытии выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выставка, проведенная в Государственной Третьяковской галерее России, была посвящена теме «Ориентирование на местности». В биеннале современного искусства представлены более 50 работ 34 художников из 11 стран.

В экспозиции представлены мультимедийные инсталляции азербайджанских художников Орхана Мамедова «Идея сохранения эстетики» и Лейлы Алиевой «Литература».

В представленной инсталляции Орхана Мамедова собраны узоры более 50 азербайджанских ковров различного периода. В арт-объекте, подготовленном художником с использованием искусственного интеллекта, узоры сменяют друг друга.

В произведении «Литература», подготовленном творческим коллективом под руководством Лейлы Алиевой в жанре видеоарт, повествуется о человеческом мужестве.

Впервые партнером Московской биеннале стал известный австрийский музей Альбертина, в котором хранится одна из богатых в мире коллекций графических работ. На выставке на общем культурном пространстве демонстрируются хранящиеся в музее шедевры 11 известных художников XX века.

Куратор основного проекта биеннале, автор комплексов «Федерация» и «Москва-Сити» в Москве Дмитрий Черняков в нескольких павильонах объединил в едином диалоге различные темы и жанры в маленьких капсулах и домах. По его словам, нелегко объединять все это разнообразие. Именно поэтому выставка названа «Ориентирование на местности».

В биеннале также принимают участие художники из России, Австрии, Бахрейна, Германии, Италии, Китая, Нидерландов, Саудовской Аравии, США, Франции.

В рамках выставки будут проходить съемки фильма о народном художнике СССР, вице-президенте Российской академии художеств Таире Салахове. Фильм будет продемонстрирован в рамках просветительской программы, повествующей о связях между классическим и современным искусством.

Выставка продлится до 22 января.

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