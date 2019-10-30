Завтра температура воздуха в Баку снизится на 5-8 градусов

БАКУ /Trend/ - С 31 октября по вторую половину 4 ноября в Азербайджане установится нестабильная погода, будут идти переменные дожди, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром в отдельных местах возможны проливные дожди.

Завтра и 2 ноября ожидается сильный северо-западный ветер, температура снизится на 5-8 градусов.

В районах Азербайджана с завтрашнего утра и до второй половины 3 ноября, начиная с северных и западных районов, в отдельных местностях порой ожидаются грозовые дожди. Дожди будут сильными, в основном, в северных и восточных районах, в горных местностях временами возможен снег. Ветер западный, местами порывистый. В реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели и паводки.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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