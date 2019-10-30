Минздрав Азербайджана о состоянии Огтая Гюльалыева (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Огтай Гюльалыев перенес операцию в "City Hospital", сообщает в среду Trend со ссылкой на минздрав.

В министерстве сказали, что в ближайшие минуты он будет переведен из операционного блока в реанимацию.

Как ранее сообщили минздрав в "City Hospital", Гюльалыев был подготовлен к операции, но вначале члены семьи не давали разрешения на ее проведение. Минздрав направил в "City Hospital" специалистов из Республиканской больницы нейрохирургии, которые побеседовали с членами семьи пострадавшего, объяснив им важность срочной операции. Было получено согласие членов семьи Гюльалыева, и операция началась.

Напомним, что правозащитник Огтай Гюльалыев, который был сбит вчера вечером автомобилем, был доставлен водителем того же автомобиля в Клинический медицинский центр, сообщили в среду Trend в министерстве здравоохранения.

Врачи поставили ему диагноз «перелом черепа и ушиб мозга». Больному была оказана необходимая медицинская помощь, он находился на стационарном лечении. «По настойчивой просьбе близких родственников он переведен в частное медицинское учреждение «City Hospital». Лечение и обследование Гюльалыева проводится под контролем минздрава», - сообщили в клиническом центре.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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