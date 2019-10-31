Экзопланета и окружающая звезда может быть названа в честь БГУ

31 октября 2019 11:45 (UTC+04:00)

Продолжается второй этап глобального проекта Международного астрономического союза (МАС) «IAU100 NameExoWorlds», объявленного по случаю 100-летия организации.

Бакинский государственный университет (БГУ) также входит в число участников проекта, который дает возможность дать имя экзопланете и её родительской звезде.

Чтобы наречь экзопланету и окружающую звезду в честь 100-летнего БГУ, следует проголосовать по адресу Шамахинской астрофизической обсерватории http://iau.shao.az/nameexoworlds/?page=vote.

Голосование продлится до 5 ноября. Первые три имени, набравшие наибольшее голосов, будут отправлены в МАС, где и будет сделан окончательный выбор. Результаты будут объявлены в декабре.

Обращаем ваше внимание на то, что из одного IP-адреса можно будет голосовать только 1 раз.

Поясним, что глобальный конкурс IAU100 NameExoWorlds организован в рамках мероприятий, посвящённых 100-летнему юбилею МАС, и позволит любой стране мира дать имя выбранной экзопланете и её родительской звезде. Более 70 стран организовали национальные кампании, которые позволят общественности проголосовать за понравившиеся имена.

Отметим, что в 2015 году была проведена первая мировая кампания NameExoWorlds, в ходе которой получили имена 19 экзомиров. Тогда по всему миру велось единое голосование. Теперь же, в рамках проекта IAU100 NameExoWorlds, свой шанс выбрать имя для планетной системы, включающей экзопланету и её родительскую звезду, получает каждая страна.

Для справки: МАС создан в 1919 году, представляет собой крупнейшую профессиональную организацию астрономов и объединяет более чем 13 500 астрономов более чем 100 стран. МАС наделен правами присвоения обозначений небесным телам и деталям их рельефа.

Экзоплане́та — планета, находящаяся вне Солнечной системы. По состоянию на 25 сентября 2019 года достоверно подтверждено существование 4118 экзопланет в 3063 планетных системах. Количество надёжных кандидатов в экзопланеты значительно больше. Так, по проекту «Кеплер» на март 2019 года числилось ещё 2423 кандидата, однако для получения ими статуса подтверждённых планет требуется их повторная регистрация с помощью наземных телескопов.

Общее количество экзопланет в галактике Млечный Путь в настоящее время оценивается не менее чем в 100 миллиардов. Общее количество планет вне Солнечной системы, напоминающих Землю и обнаруженных по состоянию на август 2016 года, составляет 216.

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