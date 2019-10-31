В Азербайджане ведутся работы по созданию первого биосферного заповедника

31 октября 2019 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках расширения особо охраняемых территорий, с целью развития экотуризма, в Азербайджане создан Гызылагаджский национальный парк, а также ведутся работы в направлении создания первого в стране биосферного заповедника в Загатала-Балакенском регионе и развитию экотуризма на территориях, обладающих туристическим потенциалом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, на пресс-конференции, проходившей в правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Он сообщил, что за девять месяцев этого года национальные парки посетили 82 680 человек.

"Радует тот факт, что если в предыдущие годы наблюдался широкий поток туристов в Гёкгёльский национальный парк, то в 2019 году в среднем в три раза увеличилось количество туристов, посетивших другие национальные парки. В парках создан 111 туристический маршрут, при участии международных экспертов начата разработка плана «По продолжительному развитию экотуризма в национальных парках в 2020-2023 годы», - сказал Мухтар Бабаев.

Он подчеркнул, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева и общественного объединения IDEA в Азербайджане, в дикую природу были выпущены 12 голов европейского бизона.

«Продолжены работы по переселению джейранов на исторические территории обитания, число реинтродукцированых джейранов было доведено до 220. С целью организации охотничьего хозяйства, соответствующего современным стандартам, созданию необходимой инфраструктуры и организации охоты в цивилизованном порядке, продолжаются работы по передаче предпринимателям охотничьих хозяйств на продолжительное время путем открытых конкурсов», - сказал Бабаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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