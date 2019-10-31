"Охотник" за медвежатиной вынужден будет ответить перед обществом и государством — министр

31 октября 2019 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев прокомментировал информацию, распространенную в соцсети о продаже медвежатины в Азербайджане, сообщает в четверг Trend.

Министр отметил, что за продажу медвежатины "охотник" уже задержан и вынужден будет ответить перед обществом и государством.

По словам Бабаева, после распространения этой новости в соцсети, человек, продававший медвежатину, был найден и задержан. "Общество и государство очень хорошо поработали, и к подобным вопросам необходимо подходить совместно», - добавил он.

Министр добавил, что в Азербайджане стали меньше встречаться факты содержания различных животных в домах или объектах общепита: «Общественность осведомлена об этом. Если кто-то сталкивается с подобными фактами, то это сразу обнародуют, и незамедлительно принимаются меры".

Напомним, что 30 октября сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на месте расследовали информацию, поступившую в шестое региональное управление, о продаже медвежьего мяса вблизи села Солтанмуха Габалинского района.

По итогам расследования в багажнике автомобиля "VAZ-2106" (36-BL-273), принадлежащего жителю села Тиканлы Габалинского района Саяхату Шафиеву, было обнаружено медвежье мясо, что подтвердили специалисты.

В отношении Шафиева был составлен акт, материалы дела направлены в прокуратуру Габалинского района для дачи правовой оценки и принятия мер в соответствии с законом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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