В Азербайджане будет реализована программа по экономии воды - министр (версия 2)

31 октября 2019 13:42 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будет реализована программа по экономии воды.

Об этом на пресс-конференции правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает в четверг Trend.

Он напомнил, что водные запасы Азербайджана составляют 15% запасов Южного Кавказа.

Министр подчеркнул, что за последние десятилетия водные запасы страны уменьшились, и по международным климатическим моделям их уменьшение прогнозируется и в будущем: « Основные потери воды происходят в оросительных каналах и в оросительных системах хозяйств. Поэтому предлагается проведение точного учета воды, а также совершенствование всей системы для использования в технических целях очищенных сточных вод. Необходимо правильно оценить риски, и экономное использование воды должно больше внедряться как со стороны государства, так и общественности».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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