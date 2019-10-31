Азербайджан готовит новую Национальную программу развития лесов - министр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается новая Национальная программа развития лесов.

Об этом на пресс-конференции правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает в четверг Trend.

По словам министра, расширение и защита лесных площадей - одно из приоритетных направлений.

Бабаев подчеркнул, что за счет газификации 95% процентов территории страны существенно сократилось негативное воздействие на леса.

Министр отметил, что дрова, заготовленные в рамках ухода за лесами, выдается населению негазифицированных населенных пунктов, учреждениям министерств образования, здравоохранения, воинским частям минобороны, Внутренних и Пограничных войск как зимнее топливо (в 2019 году 62 тысячи кубометров): «Открытые территории лесного фонда предоставляются в долгосрочную аренду юридическим и физическим лицам для создания агропарков. Для охраны лесов и защиты их от пожаров в Загатальском, Шекинском, Гахском, Огузском и Габалинском районах установлены камеры наблюдения, и работа в этом направлении продолжается. Для устойчивого развития лесов в местах, которые больше подвергаются внешним воздействиям, устанавливаются специальные ограждения».

Бабаев добавил, что с целью подготовки специалистов по лесам для повышения кадрового потенциала молодежь направляется на учебу в российские и турецкие вузы.

Он также подчеркнул, что в конце ноября по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в связи с 650-летним юбилеем великого поэта Имадеддина Насими будет высажено 650 тысяч деревьев: «Это различные породы деревьев, которые выращены в Азербайджане. После того, как деревья будут посажены общественность должна взять на себя уход и контроль за ними»".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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