Госкомитет: В Азербайджане не зафиксирована скрытая деятельность религиозных общин (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не зафиксирована скрытая деятельность религиозных общин, и таких случаев не наблюдалось.

Об этом сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров, сообщает в четверг Trend.

Подчеркнув, что религиозная ситуация в Азербайджане намного улучшилась в сравнении с прошлыми годами, Гейдаров отметил, что законодательство страны запрещает иностранным гражданам вести религиозную пропаганду: «Поэтому деятельность религиозных общин достаточно серьезно контролируется. В Азербайджане больше нет сект, которые, ходили по квартирам, привлекая людей к определенным религиозным течениям. Раньше основное недовольство Госкомитета было связано с неисламскими религиозными течениями. Разделившись на определенные секты, они нарушали закон. Эти секты были инструментов в руках сил, недолюбливающих Азербайджан. У нас налажено сотрудничество с общинами, которые ранее функционировали в виде сект. Они стараются избегать таких действий».

Гейдаров добавил, что в стране равное отношение ко всем религиозным общинам: «Правонарушений практически мало, и большинство религиозных общин соблюдает требования закона».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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