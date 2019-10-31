В Азербайджане недопустимо строить объекты по разрешениям, выданным с нарушениями - министр (версия 2)

31 октября 2019 16:54 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:44)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане недопустимо строить объекты по разрешениям, выданным с нарушениями.

Об этом на пресс-конференции в правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает в четверг Trend.

По словам министра, Баку — недостаточно зеленый город: «Мы стараемся, чтобы в Баку были разбиты полосы озеленения, высаживались деревья. Вырубка деревьев и строительство там объекта на основании неправильно выданного разрешения, какого-либо нарушения неприемлемо».

Министр подчеркнул, что основная цель министерства – просвещать людей: «Порой к правонарушениям приводит незнание законов, Естественно, в случае выявления правонарушений применяются штрафы, в случае необходимости, документы передаются в органы полиции и прокуратуры. Но хотелось бы, чтобы до этого не доходило, чтобы люди были информированы, и в то же время, чтобы такие действия осуждались и обществом».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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