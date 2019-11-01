Военные атташе побывали в БГУ (ФОТО)

Состоялся ознакомительный визит в Бакинский государственный университет (БГУ) военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Азербайджанской Республике.

Заведующий международным отделом университета Эльмира Исмайлова проинформировала военных представителей дипломатического корпуса об истории и этапах развития БГУ. Она также рассказала о международных организациях, в которых состоит вуз, его грантовых проектах, факультетах и преподаваемых специальностях БГУ.

После видеопрезентации об университете, гости ознакомились с Центром нанотехнологий, аудиториями юридического факультета и Научной библиотекой БГУ.

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