В Центре заботы о бездомных собаках "Топлан" прошел день открытых дверей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре заботы о бездомных собаках "Топлан" прошел очередной день открытых дверей, сообщает в воскресенье Trend.

В день открытых дверей школьники ознакомились с деятельностью Центра "Топлан" и сумели продемонстрировать заботу о содержащихся здесь собаках и стали их владельцами.

Отметим, что целью Центра в проведении таких акций является просветительская работа среди населения и создание условий для того, чтобы лица, желающие завести собак, смогли стать их владельцами. Таким образом, любой желающий также может взять под опеку бездомных собак, содержащихся в Центре «Топлан».

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