Проведены операции по трансплантации почек больным, у которых отсутствовали доноры (ФОТО)

Единственным способом лечения хронической почечной недостаточности является трансплантация почки. После трансплантации почки больные избавляются от многих проблем, таких как, создаваемого почечной недостаточностью высокого давления, приема лекарств от давления и связанных с этим последствий. У больных с почечной недостаточностью встречается и другая серьезная проблема - анемия, малокровие. При гемодиализе у таких больных дополнительно возникает риск заражения гепатитом. Представьте себе, таким больным необходимо 3 раза в неделю проходить 6-8 часов гемодиализа. Однако решением всех этих проблем является трансплантация почки.

В настоящее время во всем мире ведущие медицинские учреждения отдают предпочтение операциям по трансплантации органов без началы использования гемодиализа.

Для проведения операции по трансплантации почки самым важным компонентом является наличие донора для больного. В соответствии с подходящей группой крови доноры подготавливаются к операции, после чего и проводится операция по трансплантации почки. Однако есть такая группа больных, для которых не находится или нет донора в соответствии с их группой крови. В таком случае для подобных пациентов невозможна операция по трансплантации органов.

В настоящее время в Центральном Таможенном Госпитале успешно проводятся операции по перекрестной трансплантации почки больным, для которых не нашли доноров.

Хирург-трансплантолог Центрального Таможенного Госпиталя Мирджалал Казими отметил: “При проведении операций по трансплантации печени и почек мы действуем как единая профессиональная команда. В достижении успешных результатов большую роль играют ассистенты ведущего хирурга, медсестры, медперсонал, реанимационная службы и оснащенность операционных Центрального Таможенного Госпиталя. Каждую неделю в этом Госпитале проводится по нескольку операций по пересадке трансплантация почек и печени.

Альтернативным способом решения проблемы отсутствия донора является операция по перекрестной трансплантации почки. Операция по перекрестной трансплантации почки для несоответствующих групп крови происходит благодаря замене доноров между парами доноров. Так, из-за не соответствия группе крови пациента «свой» донор заменяется на донора противоположного больного, и тем самым проводится операция по перекрестной трансплантации почки. Поступившему на днях к нам пациенту в Центральном Таможенном Госпитале была сделана именно такая операция по перекрестной трансплантации почки.

Хотя у обоих больных имелись свои доноры-родственники, группы крови у них не совпадали. Поэтому данные пациенты, обменявшись между собою донорами, подверглись операции по перекрестной трансплантации почек. Анализы обоих пациентов после операции удовлетворительные, доноры и пациенты выписаны домой и продолжат свое лечение в амбулаторных условиях. Эта была очередная успешно выполненная нами операция по перекрестной трансплантации почки. Больные, у которых нет доноров, обращаясь к нам при отсутствии у противоположной стороны пары доноров смогут подобрать донора с подходящей группой крови, и мы осуществив операцию по перекрестной трансплантации почки, сможем избавить их от почечной недостаточности,” – сказал доктор Казыми.

В Центральном Таможенном Госпитале донорам для перекрестной трансплантации почки операция проводится лапароскопическим, то есть закрытом методом. Возможности команды, возглавляемой доктором Мирджалалом Казыми, очень широк - членами команды явлются врачи, получившие образование в разных странах мира. Под руководством доктора Камрана Бейдуллаева выполняются операции по донорству. В результате его работы почки доноров оперируются лапароскопическим методом, и почка донора удаляется посредством очень маленького эстетичного разреза. Пребывание донора в больнице составляет 3-5 дня. У операции, выполненной лапароскопическим методом, имеется ряд преимуществ: короткое время пребывания донора в больнице, маленький и эстетичный след от разреза, практическая нулевая вероятность возникновения на месте хирургического вмешательства каких-либо дефектов.

Отметим, что доктор Мирджалал Казими является хирургом-трансплантологом, который впервые в Азербайджане успешно провел операцию по трансплантации печени. И на сегодняшний день выполнил более 800 успешных операций по трансплантации органов. 90% только операций по трансплантации почек в Азербайджане осуществляются доктором Мирджалалом Казими.

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