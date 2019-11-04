В течение недели в Баку будет преимущественно без осадков

4 ноября 2019 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В течение недели в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, в утренние часы местами ожидается слабый туман, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Ночью 9-12, днем 15-19 градусов тепла.

В районах Азербайджана в течение недели, в основном, будет без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный.

Ночью 5-10, днем 16-21, в горах ночью 0-4, днем 7-12 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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