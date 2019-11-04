В большинстве котельных и тепловых пунктов Азербайджана установлена система удаленного контроля (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону 2019-2020 годов, согласно утвержденному ОАО «Azəristiliktəchizat» плану мероприятий, продолжаются работы в направлении подготовки к отопительному сезону котельных, сетей отопления, магистральных и дворовых отопительных трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, газового, электрического, транспортного хозяйств и другого оборудования производственного назначения.

Об этом в понедельник сказал Trend, начальник отдела абонентских и клиентских услуг ОАО «Azəristiliktəchizat» Рафиг Алиев.

По его словам, в горных и предгорных районах отопительный сезон начался первого ноября.

"На других территориях, в том числе в Баку сезон стартует 15 ноября. За сезон, мощностями 550 котелен Общества, предусматривается отопление 3850 жилых зданий, в том числе, свыше 180 тысяч квартир, 290 школ, 150 детских садов, 160 учреждений здравоохранения и около 1600 других социальных и хозяйственных объектов.

В связи с этим во всех котельных и тепловых пунктах, работа которых предусмотрена в этом сезоне, отремонтированы насосы, электродвигатели, котлы и аппараты теплообмена очищены механическим и химическим способом, осуществлена замена и настройка контрольно-измерительных приборов и электрического оборудования, магистральные и дворовые трубопроводы опробованы проверкой давлением и линии, которые могли бы вызвать проблемы во время отопительного сезона, заменены на новые, котельни обеспечены запасными котлами и насосами.

Согласно плану мероприятий, комплексно проверено 550 котелен и 90 тепловых пункта, отремонтировано 530 печей, 930 котельных агрегатов, 1190 котлов очищены механическим и химическим способом, отремонтировано 1810 квадратных метров изоляционного покрытия котлов. В сетях теплоснабжения проверено 22 780 задвижек и вентилей, из них капитально и частично отремонтированы 12 915 единиц, а 825 – заменены на новые. На магистральных и дворовых линиях отремонтированы 16 375 квадратных метров теплоизоляционного покрытия, в котельнях и тепловых пунктах отремонтированы кровли площадью 11 020 квадратных метров. Кроме того, были очищены и подготовлены к работе 553 химических водосмягчающих устройства и на катионитовых фильтрах заменены 34 тонны катионитовых материалов», - сказал Алиев.

По его словам, с учетом того, что одним из самых важных направлений в системе отопления являются магистральные линии, были проведены значительные работы в рамках подготовительных мер к отопительному сезону 2019-2020 годов.

"Таким образом очищены и проверены гидравлическим давлением линии теплоснабжения протяженностью 990 километров, 44,1 километра магистральных и дворовых трубопроводов капитально отремонтированы, 371,2 километра трубопроводов – проверены гидравлическим давлением после ремонта.

Кроме этого, 1895 защитных клапана и 2250 противоклапана, 515 запасных донных резервуаров проверены и отремонтированы, очищены 2970 фильтров и в ходе инспекций 535 газовых хозяйств проверено 150 километров газовых линий.

Алиев отметил, что в настоящее время во многих котельнях и тепловых пунктах установлены системы дистанционного контроля тепловых параметров. Посредством этой системы на любой территории Баку и регионов можно контролировать параметры газа на входе в котельни, температуру и давление воды в линиях теплоснабжения, следующих из котелен и тепловых пунктов в жилые здания и социальные объекты.

В связи с приближением отопительного сезона потребители также должны следить за теплопотерей в зданиях, квартирах и социальных объектах», - сказал Рафиг Алиев.

Он добавил, что в настоящее время меры, связанные с подготовкой к отопительному сезону продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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