Минздрав Азербайджана прокомментировал информацию о реализации некачественных шприцов

БАКУ/Trend/ - Центр аналитической экспертизы министерства здравоохранения прокомментировал информацию о реализации некачественных шприцов, распространенную в различных СМИ.

Как сообщает во вторник Trend, со ссылкой на отдел по связям с общественностью, в Центр не поступало жалоб, связанных с некачественными шприцами.

«При обнаружении такого факта рекомендуем обратиться по телефонам 012 596 07 12, 012 594 57 27, 012 594 57 37 «горячей линии» ведомства, написать письмо на электронную почту aem@pharma.az или направить свою жалобу посредством службы Центра «Единое окно». Каждая жалоба будет немедленно рассмотрена», - сказали в Центре.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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