В Азербайджане пройдут мониторинги по выявлению птичьего гриппа

БАКУ/Trend/ - С 12 по 16 ноября рабочая группа из работников Агентства пищевой безопасности, Института пищевой безопасности, министерства сельского хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов, министерства здравоохранения проведут эпизоотологические мониторинги для защиты от птичьего гриппа высокой патогенности на территории страны, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Мониторинги будут проведены на Апшеронском полуострове, в национальных парках и заповедниках в Шабранском, Сальянском, Лянкяранском и Агджабединском районах, на водно-болотных, а также на прибрежных территориях, где зимуют перелетные птицы.

Во время мониторингов планируется провести серологические мониторинги в приусадебных хозяйствах в Абшеронском, Шабранском, Сальянском, Лянкяранском и Агджабединском районах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.