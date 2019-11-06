Завтра воздух в Баку прогреется до 18 градусов

6 ноября 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, юго-западный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-13, днем - 15-18, в Баку ночью - 10-12, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный.

Ночью - 5-10, днем 17-22, в горах ночью - 1-6, днем - 10-15 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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