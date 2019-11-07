В Азербайджане утверждена форма выдаваемого ученым свидетельств об ученых степенях и званиях

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Форму свидетельств о признании на основе нострификации (определении и признании эквивалента ) или повторной аттестации документов об ученых степенях и званиях, выданных за рубежом.

Как сообщает в четверг Trend, свидетельства о признании на основе нострификации (определении и признании эквивалента ) или повторной аттестации документов об ученых степенях и званиях, выданных за рубежом, будут выдаваться Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при Президенте Азербайджана и печататься на бумажном носителе формата А4 с защитной голограммой.

Свидетельства о признании документов об ученой степени доктор философии, выданных за рубежом, будут светло-голубого цвета, а свидетельства о признании документов об ученой степени доктор наук, выданных за рубежом, - светло-розового цвета.

Свидетельства о признании на основе нострификации (определении и признании эквивалента ) или повторной аттестации документов об ученых степенях и званиях выданных за рубежом, действительны при наличии перевода на азербайджанский язык, заверенного в нотариальном порядке.

Комиссия будет вести учет свидетельств о признании на основе нострификации (определении и признании эквивалента) или повторной аттестации документов об ученых степенях и званиях, выданных за рубежом.

Другим решением Кабинета министров, также утверждена «Форма аттестатов об ученых званиях доцент и профессор».

Переплет аттестата доцента темно-синего цвета, а переплет профессора темно-красного. Комиссия будет вести учет этих аттестатов, которые будут подготовлены на азербайджанском языке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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