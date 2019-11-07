В Центре Гейдара Алиева выступил известный пианист и композитор Руслан Агабабаев (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Центре Гейдара Алиева шестого ноября состоялся концерт известного пианиста и композитора Руслана Агабабаева, проживающего в США, сообщает в четверг Trend.

Руслан Агабабаев представил концертную программу, состоящую из этнической, джазовой и классической музыки.

Исполнителями, приглашенными на концерт в качестве гостей, были народные артисты Ильгар Мурадов, Тунзаля Агаева, Энвер Садыхов, а также известный македонский кларнетист Исмаил Лумановский.

Отметим, что Руслан Агабабаев родился в Баку, он выпускник Бакинской музыкальной академии. В 1997 году он уехал в США, где продолжил обучение, брал уроки джаза и композиции у Рона Картера, Брюса Барса, Дэвида Лоуба и Дэвида Дел Тредича.

В репертуаре пианиста собственные композиции, а также авторские интерпретации произведений Астора Пьяццоллы, Мишеля Леграна, Гара Гараева и других композиторов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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