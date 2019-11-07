Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)

7 ноября 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госагентство автомобильных дорог завершило реконструкцию автомобильной дороги Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчилер в Газахском районе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Дорога местного значения протяженностью 16 км была реконструирована на двух участках - дорога Даш Салахлы протяженностью 11,5 км, берущая начало с 482 км автодороги Баку-Алят-Газах-госграница Грузии и дорога Уркмезли-Демирчилер протяженностью 4,5 км, отделяющаяся от 11 км автодороги Газах-Юхары Аскипара.

На завершающем этапе проекта установлены пять автобусных остановок, 42 указателя километража, 52 дорожных знака, нанесена дорожная разметка.

Строительство дороги Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчилер, соединяющей три населенных пункта, где проживают 13 тысяч человек, обеспечивает удобное перемещение граждан, грузовых и пассажирских перевозок, положительно влияет на развитие туризма и сельского хозяйства в округе.

В Агентстве отметили, что до этого в Газахском районе была капитально реконструирована дорога в село Джафарли, отделяющаяся на 7-м километре от автодороги республиканского значения Газах-Узунтала протяженностью 7 км.

Напомним, что 22 апреля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчилер Газахского района, в котором говорится, что с целью строительства дороги, соединяющей три населенных пункта с населением 13 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 6,8 миллиона манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция дороги местного значения в Газахском районе (ФОТО)
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