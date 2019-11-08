Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)

8 ноября 2019 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При организации Общественного объединения "Региональное развитие" проведена акция по высадке деревьев, посвященная Дню Государственного флага.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Объединение, акция, организованная в Сураханском районе, осуществлена в рамках проекта «Объединяйся во имя природы, объединяйся во имя жизни!».

На этот раз, жители, молодежь района, объединившись накануне 9 ноября – Дня Государственного флага, внесли свой вклад в экологическую акцию.

Отметим, что в рамках проекта «Объединяйся во имя природы, объединяйся во имя жизни!» предусматривается высадка сотен тысяч деревьев в Баку и различных района республики.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
  • Общественное объединение "Региональное развитие" организовало акцию по высадке деревьев, посвященную Дню Государственного флага (ФОТО)
Новости по теме
В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)
Общество 6 ноября 19:03
Высаживая деревья, необходимо уделять особое внимание отбору - специалист (ФОТО)
Общество 5 ноября 15:20
В рамках инициативы по высадке 650 тыс. деревьев будет озеленен придорожный участок автодороги Баку-Хачмаз
Общество 4 ноября 15:04
В рамках проекта «Социальные сады» закладываются фруктовые сады еще для 250 семей (ФОТО)
Общество 1 ноября 11:20
В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
Общество 29 октября 15:09
Первый велопробег в Гяндже запомнился массовым участием горожан (ФОТО)
Общество 28 октября 12:50
Лента новостей
Узбекистан запустит новый металлургический завод в мае 2020 года
Бизнес 16:55
Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение проектирования и строительства центра Службы ASAN в Агджабединском районе
Политика 16:54
Город Алматы и Таджикистан нацелены на развитие отношений в сельском хозяйстве
Бизнес 16:51
Обнародованы показатели прибыли нефтехимического комплекса SOCAR в Турции
Энергетика 16:50
Азербайджанская строительная компания о планах реализации проектов в Украине
Бизнес 16:48
SOCAR AQS принято в сообщество международной организации «Глобальная Инициатива по Отчетности»
Бизнес 16:44
Армения пытается посредствам отношений с Грецией и Кипром донести голос Еревана до Европы - политолог
Политика 16:43
Лейла Абдуллаева: Мнацаканян должен понять, что истина одна и она хорошо известна мировому сообществу
Политика 16:43
США предпочли бы отсутствие барьеров в торговле с ЕС
США 16:42