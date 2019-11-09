В Азербайджане воздух прогреется до 22 градусов тепла

9 ноября 2019 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами туман. Ветер умеренный южный, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздух на Абшеронском полуострове ночью 12-15, днем - 18-21, в Баку ночью - 13-15, днем 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85, днем 55-60 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный. Температура воздуха ночью 6-11, днем 17-22, в горах ночью 3-8, днем 14-19 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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